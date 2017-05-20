بالصور.. وصول أولى الوفود المشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

وصل النائب الأول لرئيس الوزراء بقرقيزيا المبعوث الخاص لرئيس قرقيزيا محمد غالي أبو الغازييف، ومدير إدارة العلاقات الدولية بمجلس الوزراء القرقيزي ايبك أيدار بيكون إلى الرياض، مساء أمس الجمعة، للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية المقرر عقدها يومي السبت والأحد بمشاركة عربية وإسلامية واسعة .

وكان في استقبالهما بمطار الملك خالد الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرقيزيا عبدالرحمن بن سعيد، وسفير جمهورية قرقيزيا لدى المملكة عبداللطيف جمعه باييف .

ووصل وزير الخارجية والممثل الشخصي لفخامة رئيس جمهورية الكاميرون أمبيلا أمبيلا لوجين، وكان في استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون محمد بن سليمان المسهر، وسفير الكاميرون لدى المملكة عيا تيجاني .

كما وصل وزير الاقتصاد والمالية بجمهورية توجو باتي يحيى حيث كان في استقباله القنصل العام لجمهورية توجو لدى المملكة ومندوب عن المراسم الملكية .