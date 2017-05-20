نائبة رئيس الارجنتين تستقبل مدير جامعة الإمام - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

استقبلت نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين مارتا غابرييلا ميكيتي، في مكتبها بالقصر الرئاسي، أمس، معالي مدير جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين رياض بن سعود الخنيني .

وتناول اللقاء الدور الريادي للمملكة على المستوى الإقليمي والعربي والإسلامي والعالمي، وجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في تطوير التعلم والشأن الأكاديمي والبحث العلمي ، وتهيئة جميع الوسائل الممكنة لذلك سواء لأبناء المملكة أو لغيرهم ممن يدرسون في جامعات المملكة ومؤسسات التعليم فيها من طلاب المنح .

كما تم التطرق لجهود المملكة في تعزيز قيم الأمن الفكري ومواجهة الغلو والتطرف والارهاب على مختلف المستويات، وبذل جميع الامكانات من أجل تحقيق الأمن والسلام العالميين.

وقدمت نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين، جزيل الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على مالقيته من حفاوة في الاستقبال وكرم في الضيافة أثناء زيارتها للمملكة، مبينة أن المملكة والأرجنتين تسيران في اتجاه واحد متميز وإيجابي في كل ما يخدم البلدين ويثري جوانب التعاون بينهما في المجالات السياسية والعلمية والاكاديمية والاقتصادية والتقنية والزراعية.

ونوهت بالمواقف المشرفة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في محاربة التطرّف والغُلو والارهاب وجمع كلمة العرب والمسلمين، مرحبة بعقد ملتقى خريجي الجامعات السعودية بأمريكا الجنوبية في بيونس آيرس، وبافتتاح معهد للعلوم العربية والإسلامية تابع لجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية في بيونس آيرس، و تنظيم المؤتمرات والفعاليات التي تبرز وسطية الإسلام ومحاسنه وميزاته وما يدعو اليه من التسامح والتعايش والتعاون والتي تمثل المملكة صورته الحقيقية.

وعبرت عن إعجابها بما تقوم به جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وما تقوم به من حراك وجهود علمية نيرة عبر معاهدها ومراكزها المنتشرة في العالم وكذلك التواصل والتعارف وإثراء مبادئ الوسطية والاعتدال واليسر الذي تحمل هذه الجامعة رسالتها ومنهجها.