كوريا الشمالية تطالب أمريكا بوقف سياستها العدائية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

طالب مساعد المندوب الدائم لكوريا الشمالية في الأمم المتحدة كيم إين ريونغ، أمس الجمعة، الولايات المتحدة بوقف سياستها العدائية ضد بلاده، من أجل استئناف المفاوضات النووية بين البلدين، لافتا إلى أن السياسات الأمريكية هي سبب جميع المشاكل.

وانتقد كيم، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، دعوة الولايات المتحدة لزيادة العقوبات على كوريا الشمالية بعد تجربة الصاروخ النووي الأخيرة التي أجرتها، موضحا أن تجارب الصواريخ الباليستية التي تجريها بلاده هي لأغراض دفاعية.

واتهم الولايات المتحدة بـ «تخويف» المجتمع الدولي، منتقدا الأمم المتحدة، قائلا إنها لم تجب على طلب تكوين لجنة من خبراء دوليين، لبحث الأسس القانونية لقرارات فرض العقوبات على بلاده.

ونفى المسؤول الكوري أن تكون بلاده خلف فيروس الفدية الذي هاجم مؤخرا مئات آلاف الحواسب الآلية في حوالي 150 دولة.