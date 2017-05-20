انهيارات أرضية تحاصر آلاف الهندوسيين في الهند - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

قال مسؤول هندي محلي، إن 13 ألف هندوسي حوصروا قرب أحد معابدهم في ولاية أوتارخند شمالي الهند، إثر انهيارات أرضية وقعت جراء أمطار غزيرة.

وأوضح متحدث الولاية أميد جاندولا، في تصريحات صحفية، أن الأمطار أدت إلى انهيار أحد الطرق قرب معبد بادريناث الهندوسي، ما أدى إلى محاصرة 13 ألف هندوسي، وعدم تمكنهم من الوصول إلى معبد جاندولا في المنطقة.

وأضاف أن السلطات المسؤولة قامت بتقديم المأكولات والمشروبات للمحاصرين، إلى جانب أعمال تنظيف للأتربة المتراكمة على الطريق.