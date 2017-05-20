بالفيديو والصور.. تفاصيل جديدة بشأن واقعة اختفاء طالبة بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشف الشاب محمد آل جاسم التميمي، ابن عم الطالبة المختفية طيبة آل جاسم التميمي، عن تفاصيل جديدة بشأن واقعة اختفاء الطالبة من أمام مدرستها في حي النهضة بالرياض الأربعاء الماضي، مؤكدا العثور على بعض المتعلقات الخاصة بها، مشيرا إلى تواصل الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة وعمليات البحث عن الطالبة.

وأوضح التميمي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «ياهلا» الذي يعرض على قناة «روتانا خليجية»، أنهم عثروا على حذاء الطالبة طيبة التي كانت ترتديه أثناء خروجها من منزلها ملقاة بجانب المدرسة، مشيرا إلى أن كل الاحتمالات واردة من خطف أو التغرير بها من قبل أحد واستدراجها.

وأكد أن مديرة المدرسة رفضت دخول أسرتها للبحث عنها في مباني المدرسة المتهالكة، مشيرا إلى أن معلمات الطالبة يمتدحن أخلاقها وسلوكها الجيد، معبرا عن استيائه من تقصير إدارة المدرسة في عدم الإشراف على خروج الطالبات، لافتا إلى روايات زميلاتها ومعلمات المدرسة حول واقعة اختفائها أنها متضاربة ومختلفة، مؤكدا إصابة والدها بنزيف مستمر بعد مرور وقت كبير على اختفائها.