محامي المعتقل «خالد الدوسري» يكشف عن تفاصيل جديدة بالقضية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

روى المحامي سعود بن قويد، أمس الجمعة، تفاصيل جديدة خاصة بقضية المعتقل السعودي في السجون الأمريكية خالد الدوسري، والتي توصل لها فريق الدفاع عن الدوسري واستند عليها في تقديم طلب للقضاء الأمريكي بإعادة النظر في القضية.

وكشف أن أولى هذه الحقائق هي ثبوت إصابة المعتقل خالد الدوسري بمرض انفصام الشخصية قبل 4 أشهر من القبض عليه، وتمكن أطباء معترف بهم لدى القضاء من تأكيد إصابته بهذا المرض، مشيرا إلى أن هذه الحقيقة وحدها كافية لإسقاط جميع التهم عنه بموجب القوانين الأمريكية.

وأوضح أن الحقيقة الثانية تتمثل في ثبوت تقصير فريق الدفاع السابق في الرد على الحجج المقدمة من فريق الادعاء، بالإضافة إلى الفشل في تسهيل تقديم الأطباء النفسيين لشهادتهم في المحكمة وإبطالهم لدعوى تمارض خالد، لافتا إلى أن فريق الدفاع السابق حاول كذلك الحصول على حكم مخفف من خلال مقارنة القضية بقضايا تخص مجرمين ثبتت إدانتهم وحيازتهم لمواد متفجرة، ما أضر بالقضية.

وأكد أن الأدلة الجديدة لا تزال منظورة أمام القضاء منذ نهاية فبراير الماضي، متمنيا أن يتمكن فريق الدفاع من الحصول على جلسة استماع، بعد فوات المواعيد المحددة لطلب الالتماس.