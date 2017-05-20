بالصور.. الأمير سلطان بن بندر يتوج «كيندال» بكأس سباق الأبطال - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

توج الأمير سلطان بن بندر الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، سائق السيارات الأمريكي تومي كيندال بكأس سباق الأبطال بعد فوزه على المتسابق السعودي فلاح الجربا في نهائي السباق، الذي أقيم أمس على استاد جامعة الإمام محمد بن سعود بالعاصمة الرياض، بدعم من الهيئة العامة للترفيه وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية .

وضم السباق نخبة من أبطال السباقات في المملكة وهم فلاح الجربا والأمير محمد بن سعود بن فهد، وعبدالهادي القحطاني، وعبدالله الدوسري، ومن أمريكا السائقين جيمي فيرز، وتاونسند بيل، وغوستافو مينيزيس، حيث تنافسوا في 3 فئات مختلفة إحداها فئة KTM ، مع استخدام نظام مايلابس لتوقيت السباق .

وصاحب السباق الذي شهد حضور جماهيري كبير تفاعلوا مع مجريات السباق والفعاليات المصاحبة وهي جولة على الإستاد الرياضي لـ 380 دراجة نارية هارلي انطلقت مسيرتهم من بعض مناطق المملكة وانتهت في موقع الفعالية تحت عنوان لا للإرهاب ، وعروض مظلية ممتعة ، بالإضافة للعروض البهلوانية بالدرجات النارية .