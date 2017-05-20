الشيخ السديس يلتقي بمؤذني المسجد النبوي استعدادا لاستقبال رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمؤذني المسجد النبوي الشريف.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه الميداني داخل المسجد النبوي تبادل الحديث حول استقبال شهر رمضان المبارك، والاستعداد لصلاة التراويح وصلاة القيام، إضافة إلى الحديث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالمؤذنين وشؤونهم وسبل الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم بما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة وعنايتها الفائقة بالحرمين الشريفين.

وهنأ الرئيس العام الجميع بأن منّ الله عليهم القيام بعمل عظيم وعبادة جليلة وشعيرة مباركة وهي رفع الأذان بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف المكان في رحاب المسجد النبوي وعلى مقربة من المصطفى عليه السلام وشرف الرسالة وهي القيام بهذه الشعيرة العظيمة.

وأشار إلى حرص وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على تقديم كل ما من شأنه تسهيل مهامهم واستحداث وتطوير الخدمات التي تسهل عملهم وأداء رسالتهم السامية.

حضر اللقاء فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور علي بن سليمان العبيد والمشرف العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام المستشار عبدالواحد علي الحطاب ومدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين الشيخ عبدالرحمن بن راشد الرحيلي.