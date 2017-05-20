إطلاق سراح امرأة «الطلاسم السحرية» «فيديو» - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أطلقت شرطة الرياض، سراح المرأة التي ظهرت في مقطع فيديو متداول وقيل إنها كانت تحمل معها طلاسم سحرية.

وقال زوج المرأة، إن الشرطة أطلقت سراح زوجته وصديقتها، موضحا أن الشرطة تتحفظ على أوراقها الثبوتية إلى حين انتهاء التحقيقات، مضيفا أنهم سيتابعون مع السلطات المختصة بقية الإجراءات المتعلقة بالقضية وحتى تتمكن من استرجاع أوراقها الثبوتية المحجوزة لدى الجهات الأمنية المختصة.

وكان مقطع فيديو تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر امرأة خمسينية تحاول تصوير أوراق تشتمل على طلاسم سحرية داخل مكتبة العميد بحي الرائد بالإضافة إلى سحب نسخ من فلاش ميموري كان معها.