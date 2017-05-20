«الأمم المتحدة» تدين الهجوم على قاعدة جوية في ليبيا - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

أدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر، بشدة الهجوم على قاعدة براك الشاطئ الجوية في جنوب ليبيا.

وقال في بيان صحفي، أمس الجمعة، إنه يشعر بالغضب إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عدد كبير من القتلى منهم مدنيون، وما أفيد عن احتمال وقوع إعدامات خارج نطاق القضاء.

وشدد على ضرورة ألا يدفع هذا الهجوم الشرس إلى مزيد من الصراع الخطير.

وأكد عدم وجود حل عسكري لمشاكل ليبيا، مناشدا جميع الأطراف إدانة هذا الهجوم وعدم السماح له بتقويض الجهود المكثفة التي ترمي إلى إيجاد حلول سياسية سلمية.