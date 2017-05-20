تصرف عاق من شاب اتجاه والده - صحيفة صدى الالكترونية

الجمعة 19
مايو
دحونا يالربع لا تستعجلوا الحكم… ممكن تكون حركه متفقين عليها عشان ينتشر المقطع وبعدين يترزز ابطاله بلقاء مع امرد الساعه الثامنه… عش رجب تشوف عجب
حسبي الله ونعم الوكيل
اذا كان الموضوع صحيح تصرف اسوء من السيئ من عاق
ماساعده لو بعكاز وش ترجي من وراه
الله يغفر لوالدي كسبنا رضاهم ودعاهم الحمدلله على هالنعمة رغم مهما سوينا معهم مقصرين ما نوفي حقهم
اوصيكم برضا الله ثم رضا الوالدين تراه عظيم
كل باب مفتوح مايتقفل وان تقفل فتح باب ثاني
يكفي يجعلك تنام مطمئمن القلب مرتاح البال
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نجر ابن محماس[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 48 دقيقة
دحونا يالربع لا تستعجلوا الحكم… ممكن تكون حركه متفقين عليها عشان ينتشر المقطع وبعدين يترزز ابطاله بلقاء مع امرد الساعه الثامنه… عش رجب تشوف عجب
جسار آل جرمان القحطاني[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 43 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو تركي[ عدد التعليقات: 439 ] نشر منذ 23 دقيقة
اذا كان الموضوع صحيح تصرف اسوء من السيئ من عاق
ماساعده لو بعكاز وش ترجي من وراه
الله يغفر لوالدي كسبنا رضاهم ودعاهم الحمدلله على هالنعمة رغم مهما سوينا معهم مقصرين ما نوفي حقهم
اوصيكم برضا الله ثم رضا الوالدين تراه عظيم
كل باب مفتوح مايتقفل وان تقفل فتح باب ثاني
يكفي يجعلك تنام مطمئمن القلب مرتاح البال