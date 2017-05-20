بالصور.. مراسم قرعة دورة شهداء الوطن الرمضانية بالمجاردة بمشاركة 16 فريقاً - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح . تصوير : علي بن مرحل(صدى):

أقيمت مساء اليوم الجمعة مراسم قرعة دورة شهداء الوطن ٣٨ الرمضانية بمحافظة المجاردة باشراف نادي الفاروق الرياضي بمقر النادي بحضور أمين عام نادي الفاروق المشرف العام على الدورة الأستاذ صديق بيه الشهري وسكرتير عام النادي إبراهيم الفقيه وبحضور رئيس اللجنة الفنية الأستاذ سالم الشهري وعدد من رؤساء اللجان وبمشاركة ممثلي الفرق المشاركة.

رحب الشهري بجميع الفرق المشاركة وأوضح دعم النادي والهيئة العامة للرياضة لمثل هذه المناسبات والتي تحمل اسم غالي على الجميع متمنياً لجميع الفرق المشاركة التوفيق، عقبها نوقشت اللائحة الخاصة بالدورة مع ممثلي الفرق.

هذا وقد اعتمد مشاركة ١٦ فريقاً من محافظة المجاردة ومحافظة بارق ومحافظة القنفذة ومحافظة العرضيات ، قسمت الفرق الى اربع مجموعات كالتالي :

المجموعة الأولى / عميد حرب – عذيبه – النجم – الريان ” بارق ” .

المجموعة الثانية / نجوم العرضية – الاتحاد ” المجاردة ” – أهلي خاط – البيرق ” بارق ” .

المجموعة الثالثة / الخليج ” ثربان ” – السند ” المجاردة ” – الشباب ” بني زهير ” – النخبة ” اثرب ” .

المجموعة الرابعة / وحدة ثربان – الأمل – الوسام ” خاط ” – نمور ربيعة.

الافتتاح يوم الخميس القادم باذن الله بمباريات المجموعة الاولى علماً ان الجدول سيصدر لاحقاً.

