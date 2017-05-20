الثقافة والإعلام توفر قناة إخبارية داخلية لتغطية أحداث القمة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام، عن توفير قناة إخبارية داخلية لنقل أخبار وفعاليات القمة العربية الإسلامية الأمريكية، للوفود الإعلامية المشاركة في تغطية أحداث القمة في مقر إقامتهم بفندق الماريوت بالرياض.

وأكد رئيس تحرير القناة الداخلية لإقامة الوفود المشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية محمد عبدالرحمن النفيسة أن القناة تضم فريقا لتحرير الأخبار وفريقا فنّيا وجميعهم من الكوادر السعودية الشابة والمدربة على أعلى مستوى لدعم عمليات التحرير والإنتاج المرئي.

وتتكون القناة من عدة خدمات مختلفة متمثلة في عرض فعاليات اليوم ويحدث الآن والقمة في عيون العالم، بالإضافة إلى الصورة تتكلم وهي عبارة عن ملخص لأبرز الأحداث والفعاليات التي تحدث يومياً في القمة، إلى جانب حالة الطقس وأوقات الصلاة.