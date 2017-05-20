افتتاح جسر تقاطع طريق العروبة مع التخصصي بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

افتتحت أمانة منطقة الرياض، الجمعة، جسر تقاطع طريق العروبة مع طريق التخصصي.

جاء ذلك ضمن حزمة المشروعات التي تم افتتاحها برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وهي: تطوير وتحسين طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي، ومشروع تهدئة الحركة ورفع مستوى السلامة المرورية بشوارع بحي النهضة، ومشروع تهدئة الحركة ورفع مستوى السلامة المرورية بشوارع بأحياء شمال الرياض.

وأوضحت الأمانة أن تقاطع طريق العروبة مع طريق التخصصي يبلغ طوله 865 مترا بعدد 6 مسارات، ويساعد في رفع الكفاءة التشغيلية بنقل حركة المسارات الرئيسية الشرقية والغربية إلى مسارات حرة أعلى الجسر.