نصراوي: لو يهبط الهلال للثامن كان هبّطوا رئيسه من كرسيه - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

علق الناقد الرياضي محمد الدويش على حال الفريق النصراوي خلال الموسم الحالي، بعد خرجه صفر اليدين للموسم الثاني على التوالي، وتعرضه لخسارة قاسية من نادي الهلال بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في ختام مباريات دوري جميل للمحترفين.

وكتب الدويش تدوينة على حسابه الشخصي عبر تويتر قال فيها : سنُشكك ونُشكك ونُشكك وسيُحقق ويُحقق ويُحقق !… الهلال بطل الدوري والكأس.

وأضاف في تغريدة أخرى: لو يخسر الهلال بخمسة من النصر ما رجع رئيسه لبيته وهو رئيس … لو يهبط الهلال للثامن كان هبّطوا رئيسه من كرسيه … النصر غير!.

يشار إلى أن الهلال أضاف ثاني ألقابه في الموسم الرياضي الحالي بعد تغلبه في المباراة النهائية على النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نهائي كأس خادم الحرمين ، بعد أن حقق قبل أسابيع لقب دوري جميل للمحترفين.