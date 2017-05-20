بالفيديو.. شاب يوثق محطة بالمخواة تبيع بنزين 95 باللون الأبيض - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه(صدى):

وثق أحد المواطنين بمحافظة المخواه بتهامة الباحة مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع واتهم فيه مصور المقطع إحدى المحطات بالمخواه البترولية قيامها بخلط بنزين الـ 95 بمادة أخرى اظهرت الون الإبيض بالبنزين.

ونبّه مصوّر المقطع على أن البنزين مخلوط ويُباع على المستهلكين باطريق السريع باتجاه المظيلف ووثق الشاب اسم المحطة والاختلاف بين وقود البنزين 95 بالمحطه مع بنزين 95 من محطة أخرى قريبها منها.

وأوضح مدير مكتب التجارة بمحافظة المخواه سعد الغامدي أنه تم الوقوف على المحطة التي ظهرت في المقطع وسحب عينه من مادة البنزين وارسالها للمختبر .

وأضاف: أن الإختلاف باللون طبيعي وهناك تدرج باللون من شركة ارامكو وان هناك تعميماً من الشركة بشأن التدرج في اللون في مادة البنزين .

وأردف أن البنزين يُحفظ في علب زجاجية ، وفي حال حفظه في علب بلاستيكية فإن لونه قد يختلف.

