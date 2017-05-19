الأزهر يطلق تطبيقا جديدا للهواتف لمواجهة الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أطلقت مشيخة الأزهر، تطبيقا جديدا للهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد.

ويعمل التطبيق الجديد على تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الفكر المتطرف الإرهابي.

ويتضمن التطبيق العديد من المزايا والإمكانيات، ويقدم أحدث أخبار الأزهر الشريف ومقالات دعوية لنخبة من كبار العلماء والمفكرين.

وقال بيان مشيخة الأزهر، الجمعة، إن البوابة تأتي في إطار الاستراتيجية الجديدة للأزهر الشريف التي تسعى إلى توظيف كافة وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق قدر أكبر من التواصل الفعال مع المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم.