مدرب نيويورك يهنئ الهلال بالفوز بالدوري وكأس الملك - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أعرب جينفر زامراسي المدير الفني لفريق نيويورك كوزموس الأمريكي عن سعادته بالتواجد في المملكة، موجهاً الشكر لأصحاب دعوة استضافة الفريق الذي يخوض مساء السبت مباراة استعراضية أمام الهلال.

وقال زامراسي في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الجمعة :” أهنئ الهلال على تحقيق الدوري وكأس الملك “.

وأضاف :” أملك معلومات عن الهلال والذي يعد من الفرق المهمة ويملك مدربا متميزا “.