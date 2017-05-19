النائب العام المصري يحيل 14 شخصا للجنايات بتهمة الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أحال النائب العام المصرى 14 شخصا إلى محكمة الجنايات، بتهمة تشكيل تنظيم تكفيري يستهدف ارتكاب جرائم اغتيالات لشخصيات سياسية وأمنية وعسكرية وتنفيذ عمليات عدائية وتفجيرات ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها الحيوية والارتكازات الأمنية الشرطية.

وتضم القضية 12 متهما محبوسين بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات، إضافة إلى متهمين هاربين.

وقالت مصادر قضائية مصرية إن تحقيقات النيابة كشفت أن ثلاثة من بين المتهمين في القضية، التحقوا بصفوف مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا،تلقوا تدريبات عسكرية داخل الأراضي السورية على حروب العصابات واستخدام الأسلحة بأنواعها والمتفجرات، وكانوا يعتزمون تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومنشآتها لدى عودتهم إلى مصر.

وأضافت المصادر أنه تم إلقاء القبض على متهمين اثنين منهم، فيما لا يزال الثالث ضمن صفوف داعش بسوريا.