بالصور.. لجان الانتخابات الإيرانية بدون ستائر والناخبون يشاورون بعضهم - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

شهدت انتخابات الرئاسة الإيرانية، اليوم الجمعة، مشاهد تصويت عشوائية في العديد من اللجان، رصدتها كاميرات وسائل الإعلام.

وأظهرت الصور عدم توفير أماكن مخصصة للناخب، تحتوي على ستائر لتحفظ للناخب خصوصيته وتضمن سرية اختيار الاسم منفردا دون تدخل أو مراقبة.

كما أظهرت الصورة المتداولة مشاركة بعض الأصدقاء آراء بعضهم داخل الللجنة لاختيار مرشح ، الأمر الذي يعكس عدم جدية الانتخابات.

وشهدت بعض لجان الانتخابات عمليات تزوير، وجد بها أوراق تصويت لا يوجد عليها أختام هيئة الانتخابات الإيرانية.

يشار إلى أن مرشد إيران علي خامنئي أدلى بصوته في منزله بحسينية الخميني، وتم إحضار صندوقين له مخصصين للانتخابات الرئاسية والبلدية، في مشهد غير معتاد في انتخابات معظم دول العالم.

