أمريكا: قتلنا 750 داعشيا في أفغانستان منذ مارس - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أصدرت القوات الأمريكية بيانا قالت فيه، إنها قتلت 750 مقاتلا من داعش فى أفغانستان منذ أوائل مارس.

وتابع البيان، أن قوات ” مكافحة الإرهاب ” المشتركة التي تشمل القوات الأفغانية والقوات الأمريكية الخاصة، قلصت مساحة أراضي داعش وقدرتها القتالية بواقع الثلثين.

وأوضح أن تنظيم داعش يجند ويدرب الجنود الأطفال ويخطف النساء الشابات ويجبروهن على الزواج من مقاتليه .

وتوجه القوات الأمريكية والأفغانية ضربات جوية لمواقع داعش منذ أكثر من عامين وقتل اثنان من قادة الجماعة المتطرفة وهما أمير حافظ سعيد خان والقائد الذى حل محله عبد الحسيب.