إغلاق مركز تجاري في أول أيام افتتاحه بالمدينة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أغلق فريق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، مركزا تجاريا في أول أيام افتتاحه، بعد ثبوت عدم جاهزية أنظمة واشتراطات السلامة.

وكانت فرق الإشراف الوقائي بمركز السلامة الميداني زارت الموقع منذ عدة أشهر واتضح وجود ملاحظات على الأنظمة والمتطلبات بالموقع، وأبلغ بها المستثمر وقد تم إعطاؤه مهلة لتلافي تلك الملاحظات وتأجيل الافتتاح، وبإعادة الكشف على الموقع مرة أخرى اتضح استمرارها.

وقال مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء خالد الداموك: لا نريد حوادث مؤلمة تذهب ضحيتها نفوس بريئة، ولن نتردد أو نتهاون في اتخاذ الإجراءات الاحترازية طالما تضمن سلامة الأرواح والممتلكات.