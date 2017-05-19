شركة أمريكية تعرض على المملكة 4 سفن حربية بقيمة 6 مليارات دولار - صحيفة صدى الالكترونية

شركة أمريكية تعرض على المملكة 4 سفن حربية بقيمة 6 مليارات دولار
أعلنت شبكة «بلومبيرج» عن اتفاق ببيع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، أربع سفن حربية مخصصة لتمشيط السواحل ومراقبتها إلى المملكة، تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتأتي السفن الأربع مزودة بأفضل تقنيات ومعدات التسليح البحري، وأنظمة عسكرية وملاحية وإلكترونية متقدمة، بقيمة إجمالية تصل لستة مليارات دولار.
وتقوم السفن الأربع بمهام تمشيط السواحل، ويُتوقع أن تتسلم المملكة كذلك 60 مروحية وأكثر من 100 دبابة وأنظمة دفاع جوي صاروخي.
عبد من عباد الله[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 13 دقيقة
مفاد الخبر ان هناك حربا جديده قادمه تضاف إلى الصراع الدولي القائم الآن الأمور لاتطمءن ولا تبشر بخير