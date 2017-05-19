شركة أمريكية تعرض على المملكة 4 سفن حربية بقيمة 6 مليارات دولار - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت شبكة «بلومبيرج» عن اتفاق ببيع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، أربع سفن حربية مخصصة لتمشيط السواحل ومراقبتها إلى المملكة، تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي السفن الأربع مزودة بأفضل تقنيات ومعدات التسليح البحري، وأنظمة عسكرية وملاحية وإلكترونية متقدمة، بقيمة إجمالية تصل لستة مليارات دولار.

وتقوم السفن الأربع بمهام تمشيط السواحل، ويُتوقع أن تتسلم المملكة كذلك 60 مروحية وأكثر من 100 دبابة وأنظمة دفاع جوي صاروخي.