مدرب السامبا يستبعد كبار اللاعبين من ودية الأرجنتين - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

استبعد أدينور ليوناردو “ تيتي ” ، مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم، نيمار وعدد من كبار لاعبي الفريق عن التشكيلة التي ستواجه الأرجنتين وأستراليا وديا الشهر المقبل، لمنحهم راحة صيفية طويلة لأول مرة منذ 2013.

وسيغيب من اللاعبين الأساسيين ماركينيوس ، ميراندا، مارسيلو وداني ألفيس عن رحلة أستراليا.

واستدعى تيتي كلا من جيمرسون مدافع موناكو، ورودريجينيو لاعب وسط كورنثيانز لأول مرة.

وانضم للتشكيلة أيضا تايسون مهاجم شاختار دونيتسك الأوكراني، الذي شارك في6 دقائق فقط مع المنتخب، في مفاجأة أخرى.

وسيعود ديفيد لويز، للدفاع وكذلك جابرييل جيسوس، بعد غيابه شهرين عن فريقه مانشستر سيتي للإصابة.

وستواجه البرازيل منتخب الأرجنتين في التاسع من الشهر المقبل، في ملبورن قبل مواجهة أصحاب الأرض على الملعب ذاته بعدها بأربعة أيام.