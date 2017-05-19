بالصور.. مركز صحي المنار ينظم فعالية توعوية عن مرض ارتفاع ضغط الدم - صحيفة صدى الالكترونية

تركية البدر(صدى):

نظم مركز صحي المنار فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمرض ارتفاع صغط الدم والذي يهدف إلى توعية وتثقيف المجتمع عن أسبابه ومضاعفاته وطرق الوقاية منه بحضور مشرف القطاع الصحي الشرقي الاستاذ خالد بن عبدالعزيز الشريم وعدد من منسوبي المراكز الصحية التابعة للقطاع الصحي الشرقي.

واشتملت الفعالية كلمة لمدير المركز الاستاذ وسيم الفيفي القاه بالنيابه عنه عبدالاله الشمراني

ثم محاضره للدكتوره صباح عن ارتفاع ضغط الدم و حاضرة تثقيفيه للدكتوره هديل عن الصيام وولطرق الغذائيه وتغيير وقت العلاج تناول الأدوية في شهر رمضان المبارك ثم محاضره لاخصائية التغذيه ندى السمحان حول الأغذيه التي تؤثر على الضغط وفي نهاية الفعالية تم إعداد مسابقه وجوائز للحضور من المراجعين والمنتظمين في مواعيدهم.

كما قام الحضور بجولة على المعرض المقام بهذه المناسبة والذي تضمن على عدد من الوسائل التوعوية التي تستهدف مرضى ضغط الدم.

