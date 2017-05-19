مصرية تخلع زوجها: «4 سنوات عذراء وبعد علاجه خاني» - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أقامت سيدة مصرية دعوى خلع من زوجها، بعد 4 سنوات من زواج تحملت عجز زوجها الجنسي، الذي ظلت معه بكرا رغم الزواج، إلا أنها لم تتحمل الخيانة.

تقول مروة، مقيمة الدعوى: «أعمل طبيبة وهو يعمل بأحد مجالات الهندسة وبعد الزفاف، مرت أيام وشهور وأنا ما أزل بكرًا، ولم أفصح عن هذا الأمر حتى لأقرب الناس، ثم فوجئت به يخبرنى بأنه عاجز جنسيًا وتزوج بعد فترة علاج دامت لسنوات، وأكد لى إنه اكتشف أنه لا يزل فى حاجة للعلاج وطلب منى مساعدته وعدم الإفصاح عن هذا الأمر».

وتباعت مروة: «مرت شهور تلو الأخرى وأنا متحملة كل ذلك بدون شكوى، حتى لا أوذى مشاعره، وبعد مرور صبر ما يقرب من ٣ سنوات فوجئت بأن هناك استجابة وأنه بالفعل بدأ يتحسن وحالته أصبحت أفضل واستجاب الله لدعائى وتماثل للشفاء».

واستطردت مروة : «بدأنا شهر العسل لأول مرة منذ ٣ سنوات، وتحولت حياتنا إلى نعيم بعد أن تماثل للشفاء».

وتكمل مروة في دعواها : «كانت المفاجأة عندما عدت مبكرًا إلى المنزل، ووجدت زوجي وعشيقته على فراشنا، في غرفة نومي، لم أحتمل خيانته وقررت إقامة دعوى، وكان هذا جزاء صبري عليه».