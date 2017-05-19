باهيا يسعى لبيع لويزينهو لتسديد ديونه - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قال مارسيلو سانتانا رئيس نادي باهيا البرازيلي إن مهاجم فريق الفيصلي السعودي لويس غوستافو ” لويزينهو ” سيعود لفريق باهيا خلال الفترة القادمة في حالة عدم تلقي النادي أي عروض مالية من قبل الأندية سواء الخارجية أو المحلية .

وأوضح سانتانا في تصريحات صحفية أن باهيا لديه قروض وديون مالية واجبة السداد من بعض الاعمال التجارية ويتوجب الحصول على تعويض مالي جيد من بيع عقد لويزينهو الذي يمتد مع النادي حتى شهر ديسمبر من العام الحالي.

وأكد سانتانا أنلويزينهو لعب لمدة 9 أشهر مع الفيصلي السعودي وقدم أداء ممتازا من خلال تسجيل الكثير من الاهداف وموسم رائع يحتذى به كلاعب برازيلي في الخارج.