نيويورك تايمز تكشف عن مهندس صفقات السلاح الأمريكية للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبد الله(صدى):

قالت صحيفة ” نيويورك تايمز ” الأمريكية إن المستشار الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوج ابنته جاريد كوشنر؛ هو من توصل إلى اتفاق نهائي مع المسؤولين في السعودية حول مجموعة الصفقات الدفاعية التي من المنتظر أن يعلن عنها خلال زيارة ترامب للمملكة

ولفتت الصحيفة ان دور صهر ترامب بدا حين استقبل وفد سعودي بالبيت الأبيض قبل أن يعلن الطرفان عن عزمهما الانتهاء من الاتفاق على تفاصيل مجموعة الاتفاقيات العسكرية الضخمة، حيث ناقش الجانبين تفاصيل صفقة الأسلحة التي تقدر بأكثر من 100 مليار دولار، التي تضمنت قائمة من الأسلحة المختلفة، كالطائرات والسفن والقنابل دقيقة التوجيه، ونظام رادار متطورًا قادرًا على إسقاط الصواريخ الباليستية.

وأكدت الصحيفة أن توصل إدارة ترامب إلى الإطار العام للاتفاقية الدفاعية، يعد أكبر دليل عملي على أن الولايات المتحدة جادة في تأكيد التزامها بالحفاظ على أمن الخليج العربي.