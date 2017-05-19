«الانضباط» تصدر عدة قرارات مهمة بينها تغريم الأهلي 225 ألف ريال بسبب شغب الجماهير - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

غرمت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأهلي 225 ألف ريال بسبب الشغب الذي قام به جماهيره، متمثلا في رمي علب مياه على لاعب يالهلال، وأصدرت اللجنة عدة قرارات انضباطية، مساء اليوم، جاء فيها:

– تغريم فريق الشباب لدرجة الناشئين مبلغ 55 آلاف ريال نظير حصول لاعبيه على ست بطاقات صفراء وبطاقتين حمراوين في المباراة التي أقيمت أمام فريق الفتح.

– تغريم جمهور فريق الروضة مبلغ سبعة وثلاثين ألفاً وخمسمائة ريال، نظير قيام جماهيرهه بدفع رجال الأمن الصناعي والدخول بأعداد كبيرة إلى أرض الملعب، وذلك في المباراة التي أقيمت بين فريقي نادي الروضة ونادي الباطن على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن بطولة أندية المملكة أبطال المناطق لدرجة الناشئين.

– إيقاف تركي عبدالعزيز الطالب لاعب فريق العروبة لدرجة الناشئين ستة أشهر وتغريمه مبلغ 55 آلاف ريال، وذلك لقيامه بالبصق على حكم مباراة فريقه أمام الوحدة.

– إيقاف فيحان سعود السهلي لاعب فريق الفيصلي 6 أشهر وتغريمه مبلغ 155 ألف ريال نظير قيامه بالتهجم والاعتداء بالضرب على وجه حكم مباراة فريقه أمام أبها ضمن بطولة الدوري الممتاز لدرجة الشباب.

– تغريم فريق الأهلي مبلغ مائتين وخمسة وعشرين ألف ريال، نظير قيام جماهير النادي الأهلي عند الدقيقة (288) الثامنة والعشرين من الشوط الأول من المباراة، برمي علب مياه بعدد يتراوح ما بين (20-25) علبة باتجاه لاعبي الفريق المنافس عند احتفالهم بالهدف الأول, وذلك للمرة الثالثة في ذات الموسم الرياضي 1437-1438هـ، وذلك في المباراة التي أقيمت في تاريخ 22/08/1438هـ الموافق 18/05/2017م، بين فريقي النادي الأهلي ونادي الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة على نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقرير مراقب المباراة.