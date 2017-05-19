بالفيديو.. المملكة ترفض دخول صحفيين إسرائيليين لأراضيها مرافقين للرئيس الأمريكي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن المملكة العربية السعودية رفضت منح تأشيرة دخول لصحفيين إسرئيليين ضمن الوفد المرافق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يزور المملكة غدًا السبت.

وأضافت القناة أنه رغم موافقة البيت الأبيض على انضمامهما للوفد الصحفي المرافق لترامب وحيازتها للجنسسة الأمريكية رفضت سلطات المملكة السماح بدخول مراسل القناة العاشرة في واشنطن «جيل تامري» ومراسل صحيفة يديعوت أحرونت الإسرئيلية أورلي أزولاي.

