الإمارات تحظر استيراد شاحن المرة الواحدة لهذا السبب - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

أصدر مدير عام بلدية دبي، المهندس حسين لوتاه، قراراً بمنع بيع شاحن الهواتف ذي الاستخدام لمرة واحدة في إمارة دبي، مؤكداً على حرص البلدية على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة.

ويأتي ذلك بعد تأكد البلدية من عدم جدوى استخدام هذه الشواحن وتأثيراتها الخطرة على البيئة و زيادة كمية النفايات الإلكترونية في النفايات العامة.

وبدوره ناشد المهندس رضا سلمان مدير إدارة الصحة والسلامة، جميع المؤسسات العاملة في الإمارة، عدم استيراد أو بيع شاحن الهواتف المتحركة ذي الاستخدام لمرة واحدة، وغير القابلة لإعادة الشحن، والتخلص منها بإعادتها إلى بلد المنشأ، أو إعادة تصديرها خلال مدة شهر من تاريخ صدور التعميم.