إسرائيل غاضبة بسبب نشر أمريكا خارطة لا تشمل القدس الشرقية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعربت إسرائيل، عن غضبها من نشر البيت الأبيض، خارطة للدولة لا تشمل الأراضي العربية المحتلة عام 1967.

ونشرت أمريكا عبر حساب البيت الأبيض على «تويتر»، فيديو يظهر الدول التي ستشملها الجولة الخارجية المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأظهر الفيديو خارطة إسرائيل بصفتها إحدى الدول التي ستشملها الجولة، ولكن بعد شطب الأراضي العربية المحتلة عام 1967 منها بما فيها الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، وقطاع غزة ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.

من جانبها، ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة عبر حسابها على تغريدة البيت الأبيض، بفيديو قصير بعنوان ” القدس العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل ” .

جاء فيها: ” أصدقاؤنا في البيت الأبيض، نحن أيضا سعداء بالزيارة القادمة لرئيس الولايات المتحدة إلى إسرائيل ” ، ولم يوجهوا أي انتقادا مباشرا لواشنطن.

فيما عقّبت وزيرة العدل الإسرائيلية إياليت شاكيد على الخارطة، بالقول ” آمل أن يكون هذا مجرد جهل وليس سياسة ” .

واعتبرت صحيفة ” جروزاليم بوست ” الإسرائيلية، أن ما حدث هو آخر الحوادث التي تشوب الزيارة الأولى لترمب إلى إسرائيل .