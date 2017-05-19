الصحافة الإيرانية تسلط الضوء على اطلاق شركة الصناعات العسكرية - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

سلطت الصحافة الإيرانية الضوء على إطلاق المملكة للشركة السعودية للصناعات العسكرية،و التي قالت انها تهدف إلى أن تكون واحدة من أفضل شركات الصناعات الدفاعية في العالم؛ وذلك بحلول عام 2030.

وأوضحت وسائل الإعلام هناك الأسلحة أن الشركة تهدف أيضاً لتقديم الخدمات المتعلقة بصيانة وإصلاح الطائرات الثابتة الجناحين، وكذا تصنيع طائرات بدون طيار والمركبات العسكرية والصواريخ وأجهزة الرادار وبعض المعدات الحربية الإلكترونية.

وأشارت الى ان الخطوة المهمة جاءت بعدما أظهرت آخر الأبحاث التي قام بها المعهد الدولي لأبحاث السلام، أن المملكة حلت في المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر إنفاقًا على جيشها؛ وذلك بعد إنفاق السعودية قرابة 63.7 مليار دولار على القطاع العسكري خلال عام 2016.