تمبكتي على رادار الأهلي - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

دخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة للحصول على خدمات محور نادي الاتحاد معتز تمبكتي، وذلك بعد أن أصبح اللاعب حراً بنهاية المهلة القانونية التي كان من المفترض بأن تتضمن الرد على طلب تمبكتي بتحويله من هاو إلى محترف في العميد، والممتدة لثلاثة أشهر.

وكشفت مصادر أن إدارة الاتحاد قد أرجأت ملف بقاء اللاعب للمدرب سييرا، الذي أظهر بدوره عدم اهتمام بقاء معتز مع الفريق من عدمه، إذا كان الأخير مستبعداً أو احتياطيا بشكل شبه دائم في اللقاءات التي خاضها العميد في شتى البطولات الموسم المنصرم، وتحديداً من لقاء الأهلي في الدور الأول من مسابقة الدوري.