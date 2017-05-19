بالصور.. أول امرأة تتولى التحكيم في الدوري الألماني - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

ستتولى بيبيانا ستاينهاوس، إدارة مباريات بمنافسات الدورى الألمانى الدرجة الأولى، بداية من منافسات الموسم المقبل.

وقال الحكمة الألمانية البالغة من العمر 38 عاما ” كان حلمي دائما كحكم أن أكون قادرة على تحكيم مباريات الدورى الالماني، ان هذا الحلم سيتحقق الآن، اننى أشعر بسعادة غير مسبوقة، وفق مجلة شبيجل الألمانية.

وتعد بيبيانا واحدة من أربعة حكام جدد سيتم تعيينهم لتحكيم مباريات الدوري الألمانى الدرجة الأولى لموسم 2017/18، بقرار من رئاسة مجلس الاتحاد الألماني لكرة القدم فى فرانكفورت.

