بالفيديو.. بائع خضار يعلن عن تخفيضات بمناسبة فوز الهلال بكأس خادم الحرمين - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. بائع خضار يعلن عن تخفيضات بمناسبة فوز الهلال بكأس خادم الحرمين
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتاجر يعلن عن تخفضه أسعار بضاعته بمناسبة فوز الهلال على الأهلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال البائع في مقطع الفيديو، إذا كان الأمير الوليد بن طلال قد أعلن عن مكافأة 2 مليون ريال للزعيم، فإنه هو الأخر قد أعلن عن تخفيض قيمة بضاعته، قائلا « لا سومه ولا غيره يوقف الهلال، وأن الجحفلي لحق الأهلي بالنصر».
مغابش[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 26 دقيقة
ههههههههههه
ارميني
قرح بضاعتك ياولد صراحة مقطع طريف ويستاهل الزعيم
ليتك قريب مني اقضى من عندك
أبو نواف[ عدد التعليقات: 2175 ] نشر منذ 20 دقيقة
فكرة جميلة
سالم[ عدد التعليقات: 414 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يوفقك ويارب الهلال يفضل يكسب دائمًا