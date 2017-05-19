بالفيديو.. بائع خضار يعلن عن تخفيضات بمناسبة فوز الهلال بكأس خادم الحرمين - صحيفة صدى الالكترونية

عيسى خواجي(صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتاجر يعلن عن تخفضه أسعار بضاعته بمناسبة فوز الهلال على الأهلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال البائع في مقطع الفيديو، إذا كان الأمير الوليد بن طلال قد أعلن عن مكافأة 2 مليون ريال للزعيم، فإنه هو الأخر قد أعلن عن تخفيض قيمة بضاعته، قائلا « لا سومه ولا غيره يوقف الهلال، وأن الجحفلي لحق الأهلي بالنصر».