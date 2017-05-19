 بالفيديو.. بائع خضار يعلن عن تخفيضات بمناسبة فوز الهلال بكأس خادم الحرمين - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. بائع خضار يعلن عن تخفيضات بمناسبة فوز الهلال بكأس خادم الحرمين

بالفيديو.. بائع خضار يعلن عن تخفيضات بمناسبة فوز الهلال بكأس خادم الحرمين
عيسى خواجي(صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتاجر يعلن عن تخفضه أسعار بضاعته بمناسبة فوز الهلال على الأهلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال البائع في مقطع الفيديو، إذا كان الأمير الوليد بن طلال قد أعلن عن مكافأة 2 مليون ريال للزعيم، فإنه هو الأخر قد أعلن عن تخفيض قيمة بضاعته، قائلا « لا سومه ولا غيره يوقف الهلال، وأن الجحفلي لحق الأهلي بالنصر».

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 26 دقيقة

ههههههههههه

ارميني

قرح بضاعتك ياولد صراحة مقطع طريف ويستاهل الزعيم

ليتك قريب مني اقضى من عندك

[ عدد التعليقات: 2175 ] نشر منذ 20 دقيقة

فكرة جميلة

[ عدد التعليقات: 414 ] نشر منذ 14 دقيقة

الله يوفقك ويارب الهلال يفضل يكسب دائمًا

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