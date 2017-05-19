بالصور.. معلم يفاجئ طلابه في منازلهم - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

في بادرة رائعة فاجأ أحد منسوبي مدرسة حراء الابتدائية التابعة للهيئة الملكية بالجبيل الصناعية أبنائه الطلاب بزيارتهم في منازلهم لتكريمهم وتسليمهم هداياهم وصورهم الجماعية التذكارية نظير جهودهم خلال العام الدراسي، حيث قام المعلم بالتنسيق مع أولياء أمور الطلاب للحضور وإعداد هذه المفاجأة تعبيرًا عن شكره لهم ولأسرهم.

حيث لاقت الفكرة استحسان ودهشة الطلاب وثناء وافر من أولياء الأمور ، فقد تحدث المعلم: أ.ناصر الأحمري قائلًا ” الهدف من عمل هذه المبادرة هو تعزيز العلاقة بين الطالب والبيت والمدرسة فعندما كانوا الطلاب على مر أيام العام يكابدون العناء ويبذلون الجهد في الحضور للمدرسة من أجل التعلم للإرتقاء بما يخدم دينهم ووطنهم كان من الأجمل مبادلة هذا الدور من المعلم بتكريمهم ليبقى راسخًا في أذهان طلابه وتحفيزًا لهم على العطاء في السنوات القادمة متمنيًّا لهم التوفيق والسداد ” .

