مرور الرياض: انطلاق مسار مسيرة الدراجات النارية اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

بمناسبة الفعاليات المعتمد إقامتها في مدينة الرياض من قبل الهيئة العامة للترفية.

تود إدارة مرور منطقة الرياض أن توضح للمواطنين والمقيمين الكرام أنه ستنطلق مسيرة الدراجات النارية الساعة الخامسة مساء هذا اليوم الجمعة من محافظة الدرعية وسيكون طريق سيرها على طريق الملك خالد ثم طريق الملك سلمان والإتجاه شرقاً حتى الوصول الى طريق المطار والإتجاه جنوباً حتى الدخول لمقر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كمرحلة أولى وعند الساعة العاشرة مساء ستنطلق من مقر الجامعة على طريق عثمان بن عفان جنوباً حتى الدخول على الطريق الدائري الشمالي والإتجاه غرباً ومن ثم الدوران من أعلى مخرج ٥ (طريق الملك عبدالعزيز) والعودة بإتجاه الشرق حتى الوصول الى نقطة النهاية على طريق الخدمة .