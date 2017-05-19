تبرع سخي من الشيخ علي المجدوعي لجمعية اكرام المسنين بالباحة - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

أعلن الدكتور سعيد بن سعد المرطان رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لإكرام المسنين ( إكرام ) في منطقة الباحة عن تبرع سخي من سعادة الشيخ علي بن إبراهيم المجدوعي رجل الأعمال المعروف بمبلغ 26 مليون ريال لإنشاء قرية إكرام التي ستقام في مدينة بلجرشي بمنطقة الباحة.

وذكر الدكتور المرطان أنه قام بزيارة خاصة للشيخ علي المجدوعي في مقره بالمنطقة الشرقية ، عرَفه بالمراحل التي وصل إليها مشروع القرية وطاقته الاستيعابية والانتهاء من معظم تصاميم القرية والمشاريع الوقفية الأخرى، إضافة الى التكاليف التقديرية.

واشار الدكتور المرطان أن الشيخ المجدوعي وافق على تغطية تكاليف المرحلة الأولى للقرية.

ودعا الدكتور المرطان رجال الأعمال والخيرين من أبناء هذا الوطن المعطاء للمساهمة في تمويل القرية ومشاريعها الوقفية،لافتا إلى أن قرية إكرام ستوجه في المرحلة الأولى لخدمة أبناء منطقة الباحة بجميع محافظاتها، وفي مرحلة لاحقة سينظر في إمكانية قبول أبناء المناطق وفق معايير وضوابط تقرها الجمعية.

وقدم الدكتور المرطان شكره نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية واهالي المنطقة للشيخ المجدوعي على تبرعه السخي ودعمه للجمعية،مؤكدا أن ذلك ليس بمستغرب على سعادة الشيخ ( علي ) هذا الدعم لمثل هذه البرامج الخيرية، معتبرا هذا التبرع داعم قوي للمضي قدما في تحقيق حلم الجمعية لإكرام هذه الفئة الغالية على الجميع ، من منطلق قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف ” إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم ” .