كهربا ينشر صورة أول «خروجة» له مع خطيبته - صحيفة صدى الالكترونية

كهربا ينشر صورة أول «خروجة» له مع خطيبته
نشر محترف الاتحاد السابق ولاعب نادى الزمالك المصري محمود كهربا، أول صورة له مع خطيبته شدوى ابنه الكابتن عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب المصري، عبر موقع تبادل الصور إنستجرام.
وتظهر الصورة كهربا برفقة خطيبته شدوى في أحد الأماكن أثناء تنزههما معاً.
وكان نشر اللاعب منذ أيام صورا من حفل خطوبته فى فيلا عصام الحضرى حارس مرمى الفراعنة ووادى دجلة.
نجر ابن محماس[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 43 دقيقة
ذا المصري طلع رزقه من بين سيقانه .. ورزق المخبل على المجانين….
👈همي 👈همك *** 😎[ عدد التعليقات: 512 ] نشر منذ 29 دقيقة
اشغلتونا طلع راح نزل
وش المطلوب يعني ؟
ابو صالح[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 13 دقيقة
بصراحه لاعب مرعب للحراس ومكسب لأي فريق