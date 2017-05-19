 كهربا ينشر صورة أول «خروجة» له مع خطيبته - صحيفة صدى الالكترونية

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كهربا ينشر صورة أول «خروجة» له مع خطيبته

كهربا ينشر صورة أول «خروجة» له مع خطيبته
ماجد محمد(صدى):

نشر محترف الاتحاد السابق ولاعب نادى الزمالك المصري محمود كهربا، أول صورة له مع خطيبته شدوى ابنه الكابتن عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب المصري، عبر موقع تبادل الصور إنستجرام.

وتظهر الصورة كهربا برفقة خطيبته شدوى في أحد الأماكن أثناء تنزههما معاً.

وكان نشر اللاعب منذ أيام صورا من حفل خطوبته فى فيلا عصام الحضرى حارس مرمى الفراعنة ووادى دجلة.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 43 دقيقة

ذا المصري طلع رزقه من بين سيقانه .. ورزق المخبل على المجانين….

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 13 دقيقة

بصراحه لاعب مرعب للحراس ومكسب لأي فريق

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