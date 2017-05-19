كهربا ينشر صورة أول «خروجة» له مع خطيبته - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

نشر محترف الاتحاد السابق ولاعب نادى الزمالك المصري محمود كهربا، أول صورة له مع خطيبته شدوى ابنه الكابتن عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب المصري، عبر موقع تبادل الصور إنستجرام.

وتظهر الصورة كهربا برفقة خطيبته شدوى في أحد الأماكن أثناء تنزههما معاً.

وكان نشر اللاعب منذ أيام صورا من حفل خطوبته فى فيلا عصام الحضرى حارس مرمى الفراعنة ووادى دجلة.