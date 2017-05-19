إحالة فني فحص الرئة بمستفى عسير المركزي للتحقيق - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أحالت صحة عسير فني فحص الرئة بقسم المتابعة في مستشفى عسير المركزي للتحقيق، إثر غيابه وإغلاق الوحدة أمام المرضى الثلاثاء الماضي.

وقال «سعيد بن عبدالله النقير» المتحدث الرسمي باسم صحة عسير، إنه قد تم التواصل مع الدكتر أحمد الهيزعي المشرف العام على مستشفى عسير المركزي، أن ابن المريضة حضر إلى إدارة المستشفى وشكا من عدم وجود الفني وقامت الإدارة الطبية مباشرة بتكليف أحد الأطباء بمتابعة حالة المريضة واستكمال إجراءاتها والتواصل مع المختص بعيادة فحص الرئة وإبلاغه بالحضور فوراً.

وأضاف أنه تم إجراء الفحص المطلوب وعرض نتيجة الفحص على الطبيب المختص وتبين صحة نتائج الفحوصات وسلامتها مع العلم بأن المريضة لم تحصل على موعد مسبق بالعيادة خلال ذلك اليوم.

وفيما يخص غياب الموظف، أشار إلى أن إدارة المستشفى قد احالت الموضوع إلى إدارة المتابعة بالمستشفى للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية.