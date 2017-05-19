«السعودية للكهرباء»: سعي حثيث للشركات الصينية للعمل في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، الدكتور صالح بن حسين العواجي، عن وجود سعي حثيث ورغبة جادة من الشركات الصينية لدخول السوق السعودي، منوهًا إلى أن ” رؤية المملكة 2030 ” ومبادرة ” الحزام والطريق ” الصينية يمكن أن يخلقا العديد من الفرص الاستثمارية.

وأكد أن الشركات الصينية تمتلك الخبرات الكافية والتقنيات العالية لإنتاج الطاقة الكهربائية من مصدريها التقليدي والمتجدد.

يذكر أن الوفد السعودي، الذي ضم عدداً من المسؤولين والمختصين برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، للمشاركة في مؤتمر الحزام والطريق الذي أقيم في بكين، قد عقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات الصينية الرائدة لاستعراض الفرص الاستثمارية الممكنة بين الطرفين، كمشاريع الكهرباء ومشاريع الطاقة المتجددة.