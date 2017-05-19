مباراة ودية بين الهلال ونيويورك كوزموس الأمريكي - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أكدت الهيئة العامة للترفيه عن تبنيها إقامة مباراة ودية كبرى بين فريق الهلال بطل الدوري وكأس الملك و فريق نيويورك كوزموس الأمريكي وذلك ضمن خططها الهادفة إلى تنويع الأداء.

وكشفت الهيئة أن مثل هذه المناسبات تندرج تحت الأهداف العامة التي تسعى لتحقيقها والتي تهدف نحو التقدم والتطور من ناحية تبادل الثقافات والخبرات الإنسانية ومن ضمنها الرياضة التي تشكل كرة القدم العصب الرئيس لها.

يذكر أن نادي كوزموس الأمريكي يعتبر من أشهر وأعرق الأندية الأمريكية.