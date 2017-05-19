دياز نجح في ضم بطولة الدوري لكأس الملك لأول مرة منذ 61 عامًا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تأسس نادي الهلال مع ميلاد بطولة كأس الملك في السعودية، قبل (4) سنوات من ولادة رامون دياز مدرب نادي الهلال لكن هذه البطولة بقيت مستعصية على الزعيم في جمعها مع بطولة الدوري في عام واحد رغم تحقيق إحداهما بشكل متفرق في أعوام عديدة.

وانتظر الهلاليون حتى يبلغ ابن التانجو رامون دياز عمر (57) عاما، يحمل على عاتقه احلام وامال الشقردية في الجمع بين الدوري، ويمني الهلاليون النفس بالابقاء على هذا المدرب الذي سيصفونه بـ( التاريخي) لانه كسب الرهان وروض الدوري لكأس الملك بعد (61) عاما ، ليحقق للهلال الدوري بعد غياب خمسة مواسم ، وثاني كأس الملك في النسخة الجديدة والثامنة في تاريخه.

يشار إلى أن الهلال هو ثالث ناد سعودي يجمع الدوري وكأس الملك حيث سبقه الاهلي مرتين في أعوام ( 98) هجرية ثم كررها العام الماضي ، فيما جمعها النصر بموسم ( 1401هـ) وكانت أمام الغريم التقليدي الهلال.