يورغن كلوب: تعيين أسطورة ليفربول جيراد مدربًا بعدي أمر يسعدني - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كشف الألماني يورغن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إنه سيكون سعيداً للغاية، إذا أصبح أسطورة النادي ستيفن جيرارد مدرباً للفريق خلفاً له.

يذكر أن جيرارد ، القائد السابق للفريق الأول بليفربول، عاد إلى إستاد أنفيلد من جديد في فبراير (شباط) الماضي كمدرب أكاديمي، ثم تولى في أبريل (نيسان) الماضي تدريب فريق تحت 18 عاماً بالنادي، وكان كلوب قد نصح جيرارد بتولي هذه المهمة، وأكد المدرب الألماني في تصريحات لصحيفة تايمز أنه سيبذل كل ما بوسعه من أجل مساعدة جيرارد (36 عاماً)، الذي سيستكمل إجراءات الحصول على رخصة التدريب (A) من الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) هذا الصيف.