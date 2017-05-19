⁠⁠⁠⁠⁠تزايد الخلافات بين الانقلابيين وأنصار المخلوع يطالبون بفك التحالف مع الحوثيين - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

طالب أنصار مخلوع اليمن، وأعضاء حزبه، بضرورة فك التحالف مع ميليشيا الحوثيين، وتركهك يتحلمون مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في المحافظات التى يسيطرون عليها، وذلك بعد تصاعدة حدة الانشقاق بين الطرفين حول إدارة شوؤن تلك المحافظات.

وأكدت مصادر في صنعاء، على فشل عدة اجتماعات عقدت مؤخرا بين ممثلين عن الحوثين والمؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه المخلوع، في احتواء الخلافات بين الطرفين، حيث يتهم حزب المؤتمر الحوثيين بعدم الالتزام باتفاق التحالف والشراكة في السلطة، واستمرار اللجنة الثورية الحوثية في إقصاء كوادر المؤتمر من وظائف الدولة، إضافة إلى جباية الواردات من دون علم الحكومة بمصيرها.

ودعا ناشطون وموظفون لم يقبضوا رواتبهم في صنعاء إلى تظاهرة حاشدة غداً السبت في ميدان التحرير بصنعاء للمطالبة بالرواتب وبرحيل الفاسدين من الحوثيين الذين نهبوا الأموال العامة وجوعوا الشعب وتسببوا له بالأمراض التي لم يعرفها منذ عقود.

ولا يزال التوتر يسود العاصمة الموقتة عدن إثر اغتيال الناشط الحقوقي أمجد عبدالرحمن على يد مسلحين قبل يومين، حيث قام عشرات المسلحين المتطرفين المحسوبين على قوات الحزام الأمني في عدن أمس بمنع الصلاة عليه ودفنه، واعتقلوا ثلاثة صحافيين كانوا يشاركون في الجنازة.

وقالت مصادر قريبة من أسرة أمجد إنه تعرض للقتل منذ يومين بصورة بشعة من مسلحين متطرفين في مقهى للإنترنت في أحد أحياء عدن.

وذكرت المصادر أن أمجد الذي يرأس نادياً ثقافياً تعرض للتصفية على خلفية أفكاره المتحررة ورفضه الأفكار المتطرفة للجماعات الإسلامية.

في سياق أخر أكد مسؤول عسكري يمني مضي الجيش في عملياته العسكرية لتحرير الساحل الغربي وصولاً إلى مدينة الحديدة.، وحض أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة العميد ركن عمر جوهر مقاتلي الجيش على ‏رفع مستوى الجاهزية القتالية لمواجهة الميليشيات الانقلابية.‏

وعلى صعيد الأعمال الإغاثية لمركز الملك سلمان، كشف المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة أن المركز استجاب بصورة عاجلة لاحتواء وباء الكوليرا في اليمن، وشكّل فريقاً للتصدي للوباء بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ممثلة في وزارة الصحة اليمنية، ووزارة الصحة السعودية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة يونيسيف.

وزار الرئيس عبدربه منصور هادي أمس مقر المركز في الرياض ووجه الشكر إلى السعودية للجهود المخلصة والدؤوبة التي تبذلها في دعم اليمن في المجال الإنساني والإغاثي.