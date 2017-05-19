القبض على طالب قتل زميله بجازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أطاحت شرطة جازان، بطالب ثانوي بتهمة قتله طالبا آخر إثر خلافات بينهما، وأحيل ملف القضية بعد إحضار الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة كما تم ضبط شخص آخر كان مع المجني عليه لجهة الاختصاص.

وقال النقيب نايف عبدالرحمن الحكمي، المتحدث الإعلامي لشرطة جازان، إن شرطة محافظة الداير بني مالك باشرت أول من أمس بلاغا بوصول حدث 17 عاما مصابا بطعنة أسفل البطن بمستشفى المحافظة العام، توفي متأثر بإصابته.

وأضاف أن الشرطة بعد معاينتها الجثة في المستشفى، انتقلت إلى موقع الحادث وهو أحد الأودية المعزولة القريبة من قرى الداير بني مالك الجبلية، ثم اتخذت عدداً من الإجراءات البحثية مكنتها من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو طالب ثانوي 17 عاما زميل للمجني عليه.