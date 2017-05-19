بالصور.. " مكة " حريق في " الحسينية ".. والدفاع المدني: لاخسائر بشرية - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن المحمادي(صدى):

بَاشَرَتْ فِرَق الدِّفَاعِ الْمَدَنِيّ في مكة المكرمة، التعامل مع حادث اشتعال النار في في مستودع بحي الحسينية ، لم ينجم عنه أية إصابات.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف انه في تمام الساعه الحادية عشرة والدقيقة الخامسة من يوم الجمعة الموافق الثالث والعشرون من شهر شعبان للعام 1438 تلقينا بلاغا مفادة وقوع حادث حريق في مستودع بحي الحسينية .

واضاف أن الحادث عبارة عن اشتعال النار في مستودع يقدر أبعاده ب(40×100)م يحتوي على مجموعه الأثاث والاخشاب والمراتب الاسفنجية التي تستخدم في موسم الحج تمت السيطرة على الحادث واخماده دون حدوث أي إصابات في الارواح ولله الحمد .

وأوضح “الشريف” أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.