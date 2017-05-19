علماء يسخرون زيكا للقضاء على سرطان المخ - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

يجري علماء تجارب لتسخير فيروس زيكا لمحاربة «الجليوبلاستوما» أكثر أشكال سرطان المخ شيوعا والذي لا تتجاوز فيه نسبة النجاة لخمس سنوات 5%.

ويقول خبراء إن العلاجات الموجودة لابد أن تُمنح بجرعات صغيرة لتفادي الإضرار بالأنسجة السليمة، وسيستخدم باحثون بقيادة هاري بولسترود من جامعة كمبردج خلايا سرطانية في المختبر وفي فئران لتقييم القدرة المحتملة لزيكا في العلاج.

ويسبب زيكا إعاقة شديدة في الرضع عن طريق مهاجمة الخلايا الجذعية النامية في المخ لكن في البالغين الذين اكتمل نمو أمخاخهم فإنه غالبا لا يسبب أكثر من أعراض تشبه الأنفلونزا، وفيما يتعلق بالجليوبلاستوما فإن خلايا السرطان تشبه الخلايا في المخ النامي في مؤشر على أن من الممكن استخدامه لاستهداف هذه الخلايا دون المساس بأنسجة المخ الطبيعية.