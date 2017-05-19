نادية الجندي تكشف حقيقة زواجها بسن الثمانين - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أكدت النجمة المصرية نادية الجندي ، في تصريحات لها، أنه لا صحة للحديث عن أنها تعيش قصة حب تقترب من الزواج الثالث في حياتها ، مشيرة الى أنها بصدد التحضير لعملين جديدين في التلفزيون السينما.

وكانت تقارير إعلامية أعلنت أن الجندي تعيش قصة حب مؤخرا، وستعلن عن زواجها بعد شهر رمضان، وأن مقربين منها قالوا انها تعيش قصة حب من شخص من خارج الوسط الفني، وانها أكدت للمحيطين بها أنها تشعر بسعادة غامرة في الوقت الحالي، وسيتم إعلان الزواج والكشف عن هوية العريس، بعد انتهاء الشهر الفضيل.

والمعروف ان الفنانة الملقبة بـ « نجمة الجماهير » تزوجت مرتين في السابق، الأولى من الفنان عماد حمدي والد ابنها الوحيد هشام، لتتزوج بعد وفاته من المنتج محمد مختار الذي قدم معها عددا من أبرز أعمالها السينمائية. ومن أهم أفلامها: «وكالة البلح»، «خمسة باب»، «جبروت امرأة»، « شهد الملكة»، «الضائعة»، «الإرهاب»، «مهمة في تل أبيب»، « حكمت فهمي »، « امرأة هزت عرش مصر »، «اغتيال» و«48 ساعة في إسرائيل» ، وهي تعيش الآن بسن الثمانينات .